Tako ostro je Janša napadel Cerarja

LJUBLJANA – Poslanke in poslanci so ponoči po 16 urah razpravo o interpelaciji vlade sklenili z odločanjem o sklepu, ki so ga predlagali v SDS. Proti je glasovalo 48 poslancev, za pa 19. Ob koncu razprave so v SDS ocenili, da niso dobili konkretnih odgovorov na številna vprašanja, premier Miro Cerar pa je prepričan, da so dokazali, da so očitki neutemeljeni.

Premier Cerar je ob koncu razprave ocenil, da v 16 urah ni slišal niti enega dobrega, za prihodnost države konstruktivnega predloga, ampak se je govorilo le o stvareh za nazaj. Opoziciji je očital, da ne želi videti ničesar, kar je vlada naredila dobrega, kljub objektivnim podatkom, ki so jih nanizali.

Želi si, da bi znali v prihodnje komunicirati na višji politični ravni in biti bolj konstruktivni ter tudi bolj povezovalni. »Če bomo delali skupaj, bomo lahko namreč naredili veliko več in bolje za državljane, kot če bomo namenoma sprožali umetne konflikte in spore,« je dejal. Prepričan je, da sta vlada in koalicija dokazali, da delajo dobro, nekje so še pred velikimi izzivi, marsikaj morajo še narediti, ampak gredo v pravi smeri.

Janša oster: Vlada spodbuja otroke k ovajanju staršev

Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da Cerar ni odgovoril na številna konkretna vprašanja, namesto tega pa so dočakali osem minut in pol predavanja o etiki in morali. Še enkrat je kritično ocenil delo vlade. »Imamo vlado, ki govori o enotnosti, sodelovanju in strpnosti, v bistvu pa izvaja drastično delitev na prvorazredne in drugorazredne,« je dejal. Prvorazredni so po njegovem tisti, ki imajo koristi od vlade, to so »birokracija, kvazicivilna družba ...«, drugorazredni pa »davkoplačevalci, mladi brez služb in stanovanj, mnogi podjetniki, ki jih privijate«. Dejal je še, da »imamo vlado, ki je nelegitimna, vladno koalicijo, ki krade poslanske mandate, sodno oblast, ki krade dediščino, vlado, ki spodbuja otroke k ovajanju staršev«.

S sklepom, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, bi vlado pozvali k uresničevanju zaveze iz koalicijskega sporazuma, da je glavno poslanstvo vlade povrnitev zaupanja ljudi v državo in njene temeljne stebre državotvornega delovanja. Sestavni del sklepa pa bi bila tudi ena od ugotovitev iz koalicijskega sporazuma. S sklepom bi namreč državni zbor izrazil strinjanje z zapisano oceno v koalicijskem sporazumu, da je Slovenija v zadnjih letih v preveliki meri postala družba, v kateri »razpadajo pozitivni temelji družbenega povezovanja in je zato brez perspektive, družba nezaupanja in manipulacij«.

Cerar je predlog komentiral z besedami, da si je želel, da bi, če že imajo tako prazno razpravo, vsaj na koncu morda prišli sklepi, ki imajo smisel. Ampak predlagani sklep je, kot je dodal, resnično eno veliko razočaranje. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je izrazila razočaranje, da predlagatelj interpelacije v predlogu sklepa ni zmogel »pripraviti niti ocene o delu vlade, ampak je prišel z vsebino predloga sklepa, ki jo je prekopiral iz uvodnika h koalicijskemu sporazumu, v katerem je bilo povzeto stanje, preden je ta koalicija začela delati«.

Janša je pojasnil, da so tak sklep predlagali potem, ko so v koalicijskem sporazumu pregledali, kaj je v njem takega, kar podpirajo tudi sami. »Če pa imate vi težave z lastnim sporazumom, pa je to vaš problem,« je dejal.