Tako oster je bil odziv Matoza na odločitev vrhovnega sodišča

LJUBLJANA – »Toliko pravne latovščine, kot sem jo prebral v tej sodbi, naenkrat še nisem zasledil. Dalo bi se zelo enostavno povedat, kaj so bistveni razlogi za zavrnitev,« je komentiral odločitiev vrhovnega sodišča Franci Matoz, zagovornik Janeza Janše

Bistveni razlogi, zaradi katerih so vrhovni sodniki zavrnili zahtevo za varstvo zakonitosti, po so po Matozovih besedah, da vrhovno sodišče meni, da ne glede na to, »da smo imeli prav glede zastaranja zadeve, odločitev za Janšo ne bi bila drugačna, saj da tudi v primeru, da bi prišlo do ponovnega sojenja, zadeva do nastopa zastaranja spomladi letos ne bi bila vsebinsko zaključena.«

Glede navedbe sodišča, da ima sklep o ustavitvi postopka zaradi zastaranja popolnoma enak pomen kot oprostilna sodba, je Matoz dejal, da sta z Janšo svoje razloge, zakaj ta pomen ni isti, že navedla v zahtevi za varstvo zakonitosti. »Seveda pa se sodišče v tem primeru skriva za navedbami, da se položaj za obdolženca ne bi spremenil, saj da kazenski postopek ne bi več tekel in da domneva nedolžnosti velja,« pravi Matoz.

Po njegovih besedah je zdaj zadeva Patria tako dokončno ustavljena zaradi zastaranja: »Mogoča bi bila sicer še pritožba na ustavno sodišče, a slednje zadeve ne bi spremenilo, saj bi zadeva prej zastarala.«

Matoz je sicer že napovedal odškodninsko tožbo zoper vse, ki so Janši s sodnim procesom povzročili škodo. Kakšen bo odškodninski zahtevek in kdaj ga bodo vložili, še ne more napovedati, saj se mora o tem najprej pogovoriti z Janšo. »Bo pa to zelo v kratkem, saj smo čakali, da se postopek pravnomočno zaključi,« je dejal.