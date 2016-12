Tako nevarno je biti na silvestrovo zunaj

LJUBLJANA – »Izpostavljenost emisiji onesnaževal, ki jo povzroča ognjemet, lahko pri občutljivejših skupinah bolnikov (na primer pri otrocih in težjih bolnikih) sproži težji astmatični napad. Drobni delci, ki vsebujejo kovine, povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh. Raziskave so pokazale korelacijo med povečanjem onesnaženosti zraka in poslabšanjem bolezni pri ljudeh z respiratornimi boleznimi in tudi povečanje števila smrti pri starejših ljudeh zaradi kardiovaskularne in respiratorne bolezni,« sporočajo z ministrstva za okolje in prostor.

Podatki že več let namreč kažejo, da so koncentracije prašnih delcev PM10 v prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povišane, saj ognjemeti povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, in sicer dušikovih oksidov in žveplovega dioksida. »Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (približno mikrometer) in vsebujejo strupene težke kovine, kot na primer stroncij, barij in svinec. Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot en teden, pišejo v obvestilu javnosti. Ta onesnaževala so emitirana v zrak le v nekaj urah, kar povzroča goste oblake zelo drobnih delcev, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, ter jih spremljajo tudi povišane koncentracije drugih onesnaževal v zraku (žveplovega dioksida in dušikovega oksida),« še pišejo v sporočilu.