Tako ministrica odgovarja na interpelacijo

LJUBLJANA – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je že na kratko odzvala na interpelacijo, ki so jo zoper njo danes vložili v poslanski skupini SDS. Z njeno vsebino še ni seznanjena, zato je ne more komentirati, je pa poudarila, da je imela SDS med letoma 2004 in 2008 štiriletni mandat, v katerem bi lahko izpeljala zdravstveno reformo.

Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, se bo Kolar Celarčeva na očitke »po prejemu in preučitvi interpelacije vsekakor odzvala«. »Zanimivo pa je, da me interpelira stranka SDS, ki je imela v času debelih krav, od decembra 2004 do novembra 2008, polni štiriletni mandat priložnost, da bi izpeljala že takrat težko pričakovano zdravstveno reformo,« so na ministrstvu povzeli besede Kolar Celarčeve.

Poslanska skupina SDS je danes vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, so za STA potrdili v SDS. Vsebino bodo predvidoma predstavili v ponedeljek. Interpelacijo so sicer pripravili tudi v NSi, a jim je še ni uspelo vložiti v postopek.

V SDS so ob vložitvi interpelacije na twitterju zapisali, da v stranki SDS »manj govorimo in napovedujemo, več delamo«. Vsebina interpelacije javnosti za zdaj ni dostopna.

V NSi so se na napoved interpelacije odzvali z besedami, da SDS očitno primanjkuje idej in jim gre le za prestiž. Interpelacijo bodo prebrali, in če ni utemeljena na način, kot mislijo, da mora biti, je ne bodo podprli, ampak bodo vložili svojo.

V NSi so sicer v preteklih dneh navedli, da imajo obljubljenih dovolj podpisov za vložitev interpelacije, predvsem iz vrst nepovezanih poslancev (NP in NeP). Interpelacijo so napovedali v torek, nakar je SDS še izrazila pričakovanje, da bo ministrica odstopila sama oziroma da jo bo odstavil premier Miro Cerar.

Stranka NSi v predlogu interpelacije zoper Milojko Kolar Celarc, ki ga je danes pridobila STA, ministrici za zdravje med drugim očita odlašanje z zdravstveno reformo, podaljševanje čakalnih dob ter finančno nevzdržnost zdravstva.