Tako je skladiščnik v UKC prodajal prednost

LJUBLJANA – Posrednik, ki je bolnikom omogočal prednostno obravnavo in zaradi katerega so včeraj UKC obiskali kriminalisti, je skladiščnik. Stik z zdravniki naj bi mu omogočil kar nekdanji direktor UKC Simon Vrhunec, so včeraj poročali v Odmevih.



45 kriminalistov in policistov je včeraj sodelovalo v 18 hišnih preiskavah. Eno osebo so pridržali.

Da se dogaja nekaj čudnega, je posumil Erik Brecelj, ki je ocenil, da je bilo njegovo ime zlorabljeno in da se je z njim nekdo okoristil, zato je skladiščnika prijavil.

20 tisočakov za operacijo pri Breclju

Po neuradnih podatkih je moški, ki je v UKC zaposlen kot skladiščnik, v zameno za plačilo bolnikom obljubljal preskakovanje čakalnih vrst. Neki bolnici naj bi za 20 tisoč evrov obljubil operacijo pri kirurgu Eriku Breclju. Ko je ta to izvedel, ga je prijavil. Kriminalisti naj bi poleg onkološke klinike obiskali še travmatološko, gastroenterološko in ginekološko.

Dostop do zdravnikov naj bi posredniku omogočil nekdanji direktor UKC Simon Vrhunec, ki naj bi poskrbel tudi za njegovo zaposlitev v UKC. Posrednik naj bi zdravnike prepričal z žalostnimi in s čustvenimi zgodbami, da ti ljudje nujno potrebujejo njihovo pomoč.

Na onkološkem inštitutu preiskav včeraj niso komentirali, na ministrstvu za zdravje pa preiskave podpirajo in pravijo, da še tako dober sistem teh zlorab ne more preprečiti.