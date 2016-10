Tako je ponekod ponoči udarilo vreme

ŠKOCJAN, NOVO MESTO – Ste ponoči poslušali dežne kaplje in razmišljali, kaj nam bo zaradi njih prineslo jutro? O hujših težavah sicer ne poročajo, sta pa danes zgodaj zjutraj na cesto padli drevesi.

Ob 5.38 je v Škocjanu na cesti Dobruška vas–Škocjan podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil. Še dobre pol ure prej je na cesto med Novim mestom in Mirno Pečjo pri odcepu za Kuzarjev Kal v občini Novo mesto padlo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Bo nehalo deževati?

Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes pretežno oblačno: »Še se bodo pojavljale padavine, ki bodo pogostejše na severu države. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 9 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.«