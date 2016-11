Tako gre na univerzi: vodstvu skoraj 6 tisočakov, čistilki 3,64 evra

Tancer Verbotnova piše Po objavi članka smo prejeli sporočilo Mojce Tancer Verboten, ki ga v obliki, kot smo ga prejeli, objavljamo v celoti. Spoštovani! Objavili ste članek z naslovom Tako gre na univerzi: sebi skoraj 6

tisočakov, čistilki 3,64 EUR. Zahtevam, da takoj popravite vsebino in preprečiti širjenje laži, ki

ste jih naredili s svojo objavo. Novinarka je bila tako prizadevna za predstavitev lažne zgodbe in novic,

da dejstev sploh ni preverila, ali vprašala za podatke. V letu 2010 si ničesar nisem mogla izplačati kot glavna tajnica UM, ker

to nisem BILA!!!!! Ali mi lahko pojasnite, kako sem torej lahko to sebi

izplačala, kar v celoti izhaja iz naslova članka. Delitev delovne uspešnosti, ki sem jo jaz izvedla v letih, ko sem bila

glavni tajnik UM, očitno Vaše novinarke sploh ni zanimala. Novinarka zelo pavšalno tudi zaključi zgodbo o zaposlitvah, ki jih prav

tako ne preveri, čeprav so vsi zaposleni na UM javno objavljeni v

telefonskem imenu UM. Tudi pogovor z novinarko, ki je bil pravkar opravljen, sledi

nadaljevanju širjenja laži in ponovno vodi v dejstvo, da novinarka

dejstev ni preverila, temveč se samo sklicuje na vire, ki so ji

posredovali informacije. Hkrati pa taista novinarka zelo semantično razlaga vsak stavek posebej. Lep pozdrav, Mag. Mojca Tancer Verboten