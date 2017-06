Tajkun krši zakon, minister ga brani

LJUBLJANA – Tiskarsko-smetarski tajkun Martin Odlazek zadnje čase pleni pozornost širše javnosti s stečaji podjetij iz njegovega imperija; ob imenih z njim povezanih podjetij, kot so Papir Servis, SET Podjetje za usposabljanje invalidov ali Korotan, vas kar državna agencija Ajpes opozarja, da so v stečaju. Toda Odlazek ni več zgolj pod finančnim, temveč tudi političnim drobnogledom, saj je s svojim načinom poslovanja vzbudil zanimanje politikov, da opozarjajo na domnevne nepravilnosti. Odlazek namreč prek številnih podjetij (v finančnem dnevniku so jih našteli kar 27 finančno prepletenih) posluje s papirjem in informacijami, še uspešneje pa prevaža odpadke; zaradi slednjega ne preseneča, da je njegovo podjetje Salomon v rekordnem mesecu dobilo dva milijona javnega denarja.



Poslanec sprašuje

Toda pri Odlazkovih poslovnih procesih je že v preteklosti precej prahu dvigoval način gradnje imperija, od kloniranih časopisov Dela Revije, ki jih izdaja pod drugimi imeni, prek zgra- žanja in protestov občanov zaradi hrupa in smrada s smetišč sredi prestolnice do denarja, ki še vedno priteka iz NLB. Zdaj bijejo plat zvona tudi v hramu demokracije: poslanec Dragan Matić iz vladajočega SMC je kulturnemu ministru Tonetu Peršaku (ki v tej državi po dolžnosti skrbi za red na področju medijev) zastavil vprašanje, kako je sploh mogoče, da podjetje Media24 izdaja časopise, radijske programe in še televizijskega povrhu.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«