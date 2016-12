Ta pirina moka povzroča halucinacije

LJUBLJANA – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v javnost dala obvestilo o odpoklicu živila pirina moka. V njej so namreč ugotovili vsebnost ergot alkaloidov, ki na podlagi ocene tveganja predstavljajo tveganje za prehrano ljudi.

Ergot alkaloidi so mikotoksini, ki jih proizvajajo glive. Znaki zastrupitve so halucinacije, pekoča in srbeča koža, v najhujših primerih lahko povzročijo tudi gangreno, poroča Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

Podatki o živilu

Živilo: pirina moka

Ime: pirina moka

Prodajna mesta: na kmetiji, tržnica Lesce

Proizvajalec: Franc Gogala, Dvorska vas 11a, Begunje na Gorenjskem

Če imate to moko doma, je ne uporabljajte. Lahko pa jo vrnete proizvajalcu, saj ste upravičeni do povrnitve kupnine.