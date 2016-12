Svojo smrečico dobila tudi Muca Copatarica

LJUBLJANA – Kljub mrazu, ki je včeraj dopoldne rezal do kosti, je bilo udeležencem tradicionalnega dogodka, ki sta ga letos že peto leto zapovrstjo organizirala restavracija Druga violina in CUDV Draga, pri srcu toplo, saj bo 60 smrečic, ki so jih skupaj s podporniki, znanci in prijatelji okrasili na Starem trgu v Ljubljani, prineslo praznično vzdušje prebivalcem domov za ostarele, vrtcem, gojencem centrov za usposabljanje in še komu.



Letošnje krašenje so organizatorji posvetili knjigam. Gojenci centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih po Sloveniji, ki so izdelali okraske za smrečice, so si za rdečo nit ustvarjanja namreč izbrali znane knjižne naslove in druge s knjigami povezane teme. Tako so med z glasbo in plesom obarvanimi prijetnimi uricami krašenja nastale smrečice, posvečene Alici v čudežni deželi, Muci Copatarici in srajčicam iz znane pravljice o Vidku.

