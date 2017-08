Svoji sestri se je odrekla zaradi spora o očetovi oporoki

ŠAFARSKO – Čeprav je umrl pred natanko pol stoletja, se Jožef Belovič s Šafarskega v Prlekiji zdaj najbrž obrača v grobu, saj se nekateri od desetih otrok, ki jih je imel z ženo Katarino (prav tako že pokojno), nočejo ali ne morejo dogovoriti glede zapuščine. Njuna hčerka Anica Bukovič se je odločila vso gnojnico zliti na papir.

»Ogoljufana sem, ker sta dediča posegla v premoženje očeta in razpolagala z njim mimo njegove veljavne oporoke. Zaradi blatenja in laži želim z argumenti dokazati resnico,« pravi Bukovičeva. Sporna naj bi bila predvsem razdelitev domačega ognjišča s pripadajočim gruntom, na katerem naj bi sestri Veri Bencek pripadle tri četrtine nepremičnine, Anici pa samo četrtina, čeprav trdi, da bi moralo biti razdeljeno na polovico. Še posebno jo je razburila anonimka, katere avtorja naj bi poznala.

V pismu ji neznanec predlaga, naj že enkrat dediščino pusti pri miru. »Naj jo rešita Vera in Ludvik Belovič, ki sta me izločila iz enakega dedovanja po pokojnih starših in mi dodelila dedovanje po svoji volji, ne pa tako, kot smo se vsi dediči dogovorili. Leta 1967 je v Solingenu umrl oče, ki je zapustil veljavno oporoko. Vera je z očetovega pogreba domov odnesla kopijo očetove oporoke. Zapuščinska obravnava se je opravila v Solingenu.

