Svetovni domači turizem

Vrhunsko! Tako je na vprašanje kako gre, odgovoril blejski trgovec, h kateremu na vsake kvatre skočimo po kake pametne nogavičke ali švic majčko. V letu, ko so tudi pri nas padali turistični rekordi, je bil celo moker in hladen september voda na njegov mlin, (tuji) turisti so menda kupovali kot nori, da jih ne bi zeblo in premočilo. Seveda pa je bil iskreno vesel tudi nas, domačih gostov, nič nima proti gneči v prodajalni. Logično, zato jo je pa odprl, a ne.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«