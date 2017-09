Sveti rdeče, grozi toča

LJUBLJANA – Ljubljani in širši okolici grozi toča, kažejo trenutni podatki Agencije RS za okolje (Arso).

Iz opozorilne karte Meteoalarm je razvidno, da je za celotno Slovenijo danes prižgan oranžni alarm. Ta napoveduje večjo količino padavin in močnejše krajevne nevihte. Tudi toča ni izključena.

Na spletni strani Arsa je zapisano: »V petek in soboto se bodo pred hladno fronto pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Danes in deloma še jutri bodo možna tudi neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra, toča seveda ni izključena. Zato bodo lahko narasli hudourniki in manjši vodotoki. V soboto zvečer ali v noči na nedeljo se bo vreme umirilo.«