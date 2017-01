Svet Evrope zaskrbljen nad odnosom Cerarjevih do človekovih pravic

STRASBOURG – Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je v pismu, celotno objavljamo v galeriji zgoraj, premierju Miru Cerarju izrazil zaskrbljenost zaradi vladnega predloga novele zakona o tujcih.

Po Jaglandovih besedah namreč sproža vrsto vprašanj v zvezi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Novela med drugim predvideva zaostritev pogojev za vstop migrantov in prosilcev za azil.

Jagland je danes v pismu premierju Cerarju poudaril, da bo v primeru sprejema novela zakona spremenila pogoje vstopa migrantov in prosilcev za azil v Slovenijo kot tudi njihovega zavračanja.

To po njegovih besedah "sproža vrsto vprašanj v zvezi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kot so pravica do ustreznega postopka, upoštevanje osebnih okoliščin pri obravnavi prošenj in zaščita vseh migrantov in prosilcev za azil pred slabim ravnanjem, vključno s spoštovanjem načela nevračanja". Glavni namen tega načela mednarodnega prava je sicer prepoved vrnitve osebe v državo, kjer obstaja realno tveganje, da bo izpostavljena mučenju ali nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Jagland je še spomnil na svoje pismo iz 16. aprila lani in premierju "znova ponudil nasvete in pomoč svojega posebnega predstavnika za begunce in migracije Tomaša Boceka". Izpostavil je, da ima Svet Evrope na tem področju pomembno sodno strokovno znanje na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in primerov Evropskega sodišča za človekove pravice in je pripravljen pomagati slovenski vladi.

Uvodoma je v pismu zapisal, da so množični prihodi beguncev in migrantov povzročili velik pritisk na mnoge članice Sveta Evrope, med katerimi je zaradi svojega geografskega položaja tudi Slovenija. Razumljivo je tudi, da so številne države v skladu z novimi razmerami čutile potrebo po spremembi svojega pristopa. Pri tem pa je "ključnega pomena, da reforme zakonodaje še naprej ohranijo pomembna zagotovila spoštovanja človekovih pravic," je zapisal Jagland v pismu, so sporočili iz Strasbourga.

Slovenska vlada je minuli četrtek v parlamentarno proceduro poslala novelo zakona o tujcih, ki med drugim predvideva, da lahko DZ v primeru zaostrenih razmer sprejme ukrep, s katerim bi zavrnili vse tujce, ki nezakonito vstopijo v Slovenijo. Tistim, ki ne izpolnjuje pogojev, tako vstopa v državo ne bi dovolili že policisti na meji, ki bi jih nato vrnili v državo, od koder so nezakonito vstopili. Policija bi tako lahko ravnala tudi, ko bi tujec izrazil namen podati prošnjo za mednarodno zaščito.

Novela predvideva tudi izjeme. Ukrepa tako ne bi uporabljali, ko bo neposredno ogroženo življenje tujca ali bo resna nevarnost, da bo podvržen mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v državi, v katero bi bil napoten, ali pa zaradi zdravstvenih okoliščin. Prav tako ukrep ne bi veljal v primeru ocene, da gre za mladoletnika brez spremstva.

Po mnenju vlade je ukrep nujen in sorazmeren, nevladne organizacije pa so že posvarile, da gre za kršitev mednarodnega prava in slovenske ustave. V Evropski komisiji novele do njenega sprejema ne želijo komentirati.