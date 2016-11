Svarijo pred obilnimi padavinami

SNEG DO NIŽIN

LJUBLJANA – Medtem ko vremenoslovci ponekod po državi napovedujejo sneženje do nižin , se na zimske razmere pripravljajo tudi ustrezne službe.

»Za petek, 11. novembra, vremenoslovci napovedujejo sneženje, zato bo marsikje že potrebna zimska oprema. Ponekod bodo padavine obilnejše, zato bodo na delu posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši kot običajno,« obvešča prometnoinformacijski center.



Po zadnjih podatkih lahko v višje ležečih predelih nad 700 metro nadmorske višine zapade celo do četrt metra snega, nižje pa manj.



Če še niste, je torej zdaj že skrajni čas, da si omislite zimsko opremo, ki je sicer obvezna šele od 15. novembra. A če so zimske razmere prej, je treba prej imeti tudi opremo. In kdaj so razmere na cesti zimske? Kadar se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), pravijo policisti, ki bodo v prihodnji dneh na cestah preverjali tudi zimsko opremo.

Novo opozorilo: izdatnejše padavine

Za petek in soboto so vremenoslovci zdaj dodali še rumeno opozorilo zaradi morebitnih izdatnejših padavin, in sicer za vzhodno polovico države. Še vedno svarijo pred sneženjem, medtem ko se bo temu v soboto pridružil še močnejši veter.