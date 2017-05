Študij za danes in jutri, študij za poslovno uspešnost

Poklici, za katere se izobražujejo študenti na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV), so tudi v današnji gospodarski situaciji iskani, zato je interes študentov za programa Komerciala I in Poslovna informatika I stabilen, zanimanje za programa Turizem I in Varnostni menedžment I pa se povečuje.

INFORMATIVNA TOČKA

FKPV, Lava, Celje

■ www.fkpv.si■ dodiplomski@fkpv.si■ 03 428 55 56

INFORMATIVNI DAN

■ Četrtek, 8. junij, ob 16.30 na sedežu FKPV v Celju in enotah Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota in Slovenj Gradec

Vsi štirje študijski programi so praktično usmerjeni in za študente zelo privlačni. Večino predavanj izvajajo predavatelji iz gospodarstva, kar daje že tako sodobno zasnovanim programom še večjo vrednost. Da bi bil študentom omogočen kar najbolj realen vpogled v dogajanje na njihovem strokovnem področju, so na predavanja pogosto vabljeni gostje iz poslovnega sveta in se jim omogočijo študijski obiski v podjetjih. Prav to pridobljenemu znanju dodaja vrednost in povišuje oceno njegove koristnosti. Fakulteti daje poseben pečat osebni odnos do študentov, saj so tako osebje v podpornih službah kot tudi predavatelji študentom dostopni praktično ves dan vsak delovnik.

Tudi stroški študija niso nepomemben dejavnik. Po zagotovilih vodstva FKPV je šolnina vsako leto med najugodnejšimi, morda celo najugodnejša v Sloveniji, študenti pa jo lahko poravnajo v enajstih mesečnih obrokih. Prednost FKPV pa je tudi v tem, da šolnina poleg izvajanja študijskih programov, opravljanja izpitov in uporabe knjižnice FKPV vključuje tudi osnovno študijsko gradivo, ki ga študenti dobijo v natisnjeni ali elektronski obliki ob začetku predavanj pri vsakem predmetu.