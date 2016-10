Študente odslovili, ker bi razbili dvorano

ŠENTJUR – »Zelo smo razočarani nad tem, kar se je zgodilo. Ob naši 20-letnici smo želeli organizirati koncert z elektronsko glasbo Šentech, a ker v Šentjurju nimamo primerne dvorane, smo želeli na gostovanje v sosednjo krajevno skupnost (KS) Gorica pri Slivnici, kjer bi lahko ta koncert pripravili v kulturno-gasilskem domu. A smo tik pred zdajci doživeli hladen tuš,« pravi Andraž Bebar, predsednik Študentskega kluba mladih Šentjur. In nadaljuje: »Prošnjo za uporabo kulturno-gasilskega doma smo na elektronski naslov predsednika KS Gorica pri Slivnici Janeza Palčnika poslali že 16. avgusta in se o najemu, trajanju prireditve, kapaciteti in podobnem dogovorili ter 26. avgusta pogodbo tudi že podpisali. Takoj zatem pa začeli intenzivno promovirati prireditev, najemati izvajalce, urejati postopke na upravni enoti, torej vso birokracijo, ki je potrebna za tako velik dogodek.« Toda 27. septembra je Palčnik poklical Bebarja in izrazil skrb zaradi narave koncerta, dotrajanosti dvorane, hrupa, dejal je tudi, da so nad tovrstno prireditvijo zaskrbljeni nekateri krajani v neposredni soseščini doma. Že naslednji dan, 28. septembra, so študenti po elektronski pošti dobili obvestilo, da KS Gorica pri Slivnici kot najemodajalka odstopa od pogodbe o najemu dvorane za ta dogodek. »Nad takšno odločitvijo smo zgroženi, saj smo pogodbo podpisali pred več kot mesecem dni in si prostor še prej tudi ogledali ter obrazložili, kaj vse se bo dogajalo na prireditvi. Povedali smo, da bomo sami poskrbeli za dodatno zaščito oken in sten in tudi za smeti po koncu,« pojasnjuje Bebar in dodaja, da so doslej pripravili do 50 različnih dogodkov na leto in se vselej obnašali kot skrbni organizatorji. Letošnji vrhunec bi bil elektronski dogodek Šentech, za katerega so se odločili, ker je tudi med mladimi v Šentjurju in okolici vedno več zanimanja za podobne dogodke z elektronsko glasbo. »In ravno takšnih prireditev v naši občini po mnenju mladih manjka,« poudarja Bebar.



Morali bi jo demolirati



Kot je povedal Janez Palčnik, predsednik KS Gorica pri Slivnici, so bili argumenti za njihovo odločitev skrbno pretehtani. »Dejstvo je, da narava tovrstnega koncerta oziroma prireditve za naš kraj ni primerna. Sprva sem menil, da gre za enega od manjših koncertov, kakršne so študenti prirejali že doslej v Šentjurju. Ko pa sem opazil velike jumbo plakate, me je začelo skrbeti, za kakšno prireditev gre, saj se je z njih dalo razbrati, da gre za precej velik dogodek, avtobusi pa bi v Slivnico vozili tudi iz Celja, ne le iz Šentjurja,« razloži Palčnik. Sploh pa, pravi, bi morali dvorano demolirati in dodatno opremiti, da bi ustrezno zatesnili stara in dotrajana okna in stene. »Ko smo sestavljali pogodbo, tega nisem vedel, to sem izvedel šele naknadno,« zatrjuje Palčnik. Kot je še dejal, je prišlo opozorilo tudi od policije, da bi lahko nastale varnostne težave. »Nikakor ne drži, da študenti pri nas niso dobrodošli, in tudi nimamo nič proti takšnim dogodkom, kljub vsemu pa menimo, da bi bil Šentech za nas prevelik zalogaj. Ne nazadnje naš dom sprejme 400 ljudi, v tem primeru jih je bilo predvidenih vsaj 500, del dogodka bi se odvijal tudi pred domom, za kar pa nismo dali dovoljenja, saj bi potrebovali dodatna soglasja. Zato sem se odločil tako, kot sem se. Se pa zavedamo, da mladi poslušajo tudi elektronsko glasbo, s katero ni čisto nič narobe,« je odločitev, čemu so študentom odpovedali gostoljubje, obrazložil Palčnik. Študenti so seveda čez noč začeli iskati nov prostor za Šentech. »Zdi se nam prav, da projekt, ki smo ga načrtovali kot zaključni dogodek naše 20-letnice delovanja kluba, izpeljemo,« pravi Bebar, ki je dobil občutek, da sta upravna enota in policija narekovali, katere dogodke se v Šentjurju lahko organizira in katerih ne. Vsa skrb pa da je bila odveč, saj se zavedajo, da morajo biti na taki prireditvi prisotni tudi varnostniki. »Dodatno smo najeli reševalno vozilo, čeprav nam tega ne bi bilo treba, glede na oceno ogroženosti,« še pravi Bebar. In dodaja, da je bilo s to nenadno odpovedjo pogodbe uničenega veliko njihovega truda in dela. »Menimo, da se nekateri pisarniški delavci ne zavedajo, kaj pomeni organizirati tako velik dogodek in kaj pomeni odpoved prizorišča 14 dni pred izvedbo. Poleg tega so z izražanjem skrbi nad naravo prireditve in visokim tveganjem dokazali, da tovrstne scene ne poznajo, klubske aktiviste pa degradirali na nivo amaterskih organizatorjev, čeprav smo že večkrat dokazali, da smo odgovorni in poznamo tudi zakonske predpise,« zagotavlja Bebar. A Šentech 15. oktobra kljub vsemu bo, in to v dvorani hotela Žonta v Šentjurju, na njem pa bodo nastopili tudi lokalni izvajalci. Glavna zvezda bo Marika Rossa iz Ukrajine, preostali nastopajoči pa Reaky, Crocy, Robert Lauerto, Dennis N'bakhaa, Alexon, Quicker Balance, Alen Herič, Mobo in Luke Sampller.