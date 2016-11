Štrukelj: "Možnost protesta, vlada stopnjuje konflikt!"

LJUBLJANA – Sporazum, ki ga je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc v torek parafirala z zdravniškim sindikatom Fides, je odprl konflikt z drugimi sindikati javnega sektorja. Koprivnikar je danes priznal, da mu zaplet po parafiranju sporazuma s sindikatom Fides ne olajša dela pri pogajanjih. A je poudaril, da ne gre za "zmago Kolarjeve, Koprivnikarja ali Cerarja", ampak za neusklajenost na sindikalni strani, ki vladi predstavlja enormno težavo.

Na novinarski komentar, da bi lahko v torek podpisali dogovor s sindikati javnega sektorja, če vlada in Fides ne bi parafirala sporazuma, je Koprivnikar odgovoril, da ne bo "špekuliral, kaj bi bilo možno, če bi bilo". Poudaril je, da se vsak dan soočajo z novo situacijo in vztrajajo v dialogu.

Na vprašanje, ali obstaja možnost stavke ali protestov, je Štrukelj odgovoril, da ne želi napovedovati vnaprej. "Vse to je možno, dejstvo je, da vlada stopnjuje konflikt in da je očitno nanj pripravljena," je dodal Štrukelj. Vlada po njegovem mnenju celo verjame, da lahko javne uslužbence, ki "so s tem postali drugorazredni državljani za razliko od tistih, ki niso navadni smrtniki, stisne in postavi v kot". A opozarja, da je to zgrešena predpostavka.