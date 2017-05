Strokovnjaki razkrivajo: ali Slovenci res dobimo slabšo hrano?

LJUBLJANA – Uprava za varno hrano je izvedla analizo (čokoladni namazi, čokolade, napolitanke, piškoti, bomboni, instantni pripravki za pripravo kakava ) in primerjala sestavo izdelkov, proizvedenih za vzhodni in zahodni trg. Ugotovitve so takšne: »Primerjava izmerjenih vrednosti med eno in drugo skupino izdelkov ne kaže na razliko v proizvodih, proizvedenih za vzhodni in zahodni trg.« Bistvenih odstopanj ni niti med deklarirano in izmerjeno vrednostjo oziroma so izmerjene vrednosti posameznih iskanih hranil v okviru dopustnih tolerančnih odstopanj.

Okvirni laboratorijski stroški, nastali z izvedenim preverjanjem skladnosti, so znašali 6000 evrov.

Kot proizvode za vzhodni trg smo šteli, če je proizvajalec deklaracijo natisnil pretežno v slovaškem, češkem, madžarskem, romunskem, bolgarskem, hrvaškem, srbskem, slovenskem jeziku oz. jezikih, ki se uporabljajo na vzhodnih trgih.

Nutella, 200 gramov

Preverjali so maščobo, sestavo maščobnih kislin, skupni sladkor in suhe nemastne kakovove dele. »Analizirane vrednosti hranil (maščoba, nasičena maščoba in skupni sladkor) so ob upoštevanju tolerančnih mej v izdelku za zahodni in za vzhodni trg v okviru deklariranih vrednosti posameznega hranila, navedenega v hranilni tabeli na označbi izdelkov.

Delež kakava je v obeh izdelkih primerljiv in ustreza deklarirani vsebnosti kakava v izdelku. Med sestavinami v obeh izdelkih ni navedene uporabe delno hidrogeniranih maščob, kar potrjuje tudi nizek analizni rezultat za vsebnost transmaščobnih kislin oz. vsebnost, izmerjena pod mejo določljivosti uporabljene analizne metode.«



Vir: UVHVVR

Milka, Alpenmilch, mlečna, čokolada iz alpskega mleka, 300 g

Analiza je bila izvedena prek enakih parametrov kot pri Nutelli. Ugotovili so, da so analizirane vrednosti hranil (maščoba, nasičena maščoba in skupni sladkor) ob upoštevanju tolerančnih mej v okviru deklariranih vrednosti posameznega hranila, navedenega na označbi izdelkov. Delež kakavovih delov v obeh izdelkih je primerljiv in ustreza poimenovanju mlečna čokolada.



Vir: UVHVVR

Poleg prej omenjenih dveh so bili analizirani še prigrizek Tuc Original, 100 gramov, čokolade Lindt Excellence Orange Intense, grenka čokolada s koščki pomaranče, Lindt Excellence Ekstra, fina mlečna čokolada, čokolada Kinder, napolitanke Kitkat, piškoti Leibnitz (masleni), 200 gramov, Leibnitz (polnozrnati), 200 gramov, bomboni Haribo, 200 gramov, instantni pripravek za pripravo kakava Nesquik, 200 oziroma 400 gramov. Rezultate analize uprave za varno hrano najdete na povezavi .