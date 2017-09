Strašne posledice: hiše že v vodi, nameščajo protipoplavne vreče

APAČE – Na širšem območju Slovenije narasle vode povzročajo nemalo preglavic.

V naselju Spodnja Korena v občini Duplek so gasilci ob 6.50 s protipoplavnimi vrečami zaščitili stanovanjski objekt.

Iz Apač poročajo o poplavljeni hiši.

V Moravskih Toplicah je potok poplavil hišo, prav tako v Ljutomeru v Gornji Radgoni pa poplavna voda ogroža stanovanjsko hišo.

Na območju Kuzme je poplavljena cesta v dolžini 500 metrov, poplavlja tudi gostinski lokal, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ob 8.28 so na Javorniku na Ravnah na Koroškem gasilci KGZ Ravne na Koroškem s folijo prekrili okoli deset kvadratnih metrov strehe na večstanovanjskem objektu.

O poplavljeni hiši ob 9. uri poročajo iz Svetega Jurija ob Ščavnici.

V Mariboru iz več objektov črpajo vodo.

V Zagaju pri Bistrici ob Sotli se je dvignila podtalnica v stanovanjski hiši.



Voda je poplavila kleti v Kungoti in Pesnici, med naseljema Dobrovnik in Kobilje pa cestišče.



Na Ljubljanski cesti v Račah so gasilci PGD Rače z dvorišča prečrpali meteorno vodo, ki je ogrožala kletne prostore objekta.

Okoli 13. ure je uprava za zaščito in reševanje poročala o poplavljenih hišah v Šalovcih in Ljutomeru.



Iz Dupleka poročajo o zamakanju strehe, v Lendavi pa poročajo o polnjenju protipoplavnih vreč.



Kot smo že poročali, Arso opozarja , da bodo danes vodotoki zaradi obilnih padavin močno narasli.

Zaradi poplav so zaprte ceste Smednik–Kostanjevica pri Malencah

Berkovci–Prosenjakovci v Prosenjakovcih

Kobilje–Dobrovnik na Kobilju

Apaški Križ–Kidričevo v Kidričevem pri podvozu pod železniško progo Ceste so zaprte zaradi zimski razmer:

Cesta na Mangart je zaprta.

Na prelazu Vršič so obvezne zimske pnevmatike.

Kakšno je stanje ob obilnem deževju pri vas? Pošljite nam fotografije ali video, objavili jih bomo.