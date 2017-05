Stožice prodajajo, kralj banan o 30 milijonih

LJUBLJANA – Stečajna upraviteljica družbe Gradis-Energoplan (Grep) bo danes na dražbi prodajala nedokončani trgovski center v Športnem parku Stožice po izklicni ceni 20,9 milijona evrov. Kakšen je interes, ni znano, bo pa na dražbi sodelovala družba Rastoder, ki ima v lasti terjatve, zavarovane s temi nepremičninami.

Interesa ni bilo

V pisarni stečajne upraviteljice Lucije Klampfer konec minulega tedna niso razkrili, ali je kakšen interesent vplačal varščino 1,045 milijona evrov, so pa povedali, da interesa za ogled nepremičnine ni bilo. Na dražbi bo sodelovala družba Rastoder, ki je od Družbe za upravljanje terjatev banke (DUTB) kupila terjatve do Grepa, zavarovane z nedokončanim trgovskim delom Stožic.

»Če se bo kdo prijavil, bo trgovski del Stožic pač kupil. Če ne bo drugih ponudnikov, se bomo skušali s sodiščem dogovoriti za kompenzacijo,« je v četrtek dejal lastnik in direktor družbe Rastoder Izet Rastoder, ki je svojo poslovno pot utemeljil na uvozu banan. Kot ločitveni upnik lahko namreč predlaga, da se mu nepremičnina izroči, je povedala odvetnica Katarina Benedik, ki bo družbo Rastoder zastopala na dražbi.

Rastoder sicer pričakuje, da bo pot do lastništva še dolga, zato načrtov s tem območjem, ki je del športnega parka s stadionom in dvorano, še ne želi razkriti. Kot pravi, bo po nekaterih ocenah treba vložiti še okrog 30 milijonov, preden bi lahko trgovski del Stožic predali uporabnikom, oz. 50 ali 60 milijonov evrov, če bi to storili na ključ.