Stožic ni hotel nihče

LJUBLJANA – Današnja dražba za nedokončani trgovski center v Športnem parku Stožice je bila neuspešna. Varščino 1,045 milijona evrov je sicer vplačal le eden, in sicer lastnik in direktor družbe Rastoder Izet Rastoder, a k dražbi ni pristopil. Tako bo stečajna upraviteljica Grepa Lucija Klampfer sodišču predlagala nov krog prodaje. Izklicna cena za nepremičnine, ki predstavljajo nedokončani trgovski del parka Stožice, je bila 20,9 milijona evrov. Nepremičnine so večinoma v tretji gradbeni fazi, prodajajo pa se kot celota.

Tretji krog v 14 dneh

Kot edini je varščino vplačal ločitveni upnik Rastoder, a k dražbi ni pristopil, zato je stečajna upraviteljica družbe Gradis-Energoplan (Grep) zaključila, da je bila neuspešna. Klampferjeva bo zdaj sodišču predlagala nov krog prodaje, in sicer v roku 14 dni. Sodišču bo predlagala novo ceno, a zdaj še ne ve, kakšna bo, načeloma pa je cena v drugem krogu nižja. »Ne vemo še, zakaj se Rastoder oz. njegov zastopnik ni udeležil javne dražbe,« je pojasnila stečajna upraviteljica, ki je presenečena, da Rastoder, sicer največji ločitveni upnik, ni pristopil k današnji dražbi. Klampferjeva tudi meni, da Rastoder do informacije, da ni nihče drug plačal varščine, ni mogel priti. Varščino no sicer dobil povrnjeno.

Rastoder, ki je kupil terjatve, zavarovane z nedokončanim trgovskim delom, medtem pričakuje dogovor o lastništvu. Kot je prejšnji teden dejal, se bo skušal s sodiščem dogovoriti za kompenzacijo, če ne bo drugih ponudnikov.

Rastoder bi na ključ

»Menim, da bi bilo popolnoma nesmiselno, da bi dvakrat plačali za lastništvo Stožic, glede na to, da smo plačali za terjatve bank. Poleg tega bo po nekaterih ocenah treba vložiti še okrog 30 milijonov, preden bi lahko trgovski del Stožic predali uporabnikom, ali pa 50 ali 60 milijonov, če bi to storili na ključ,» je dodal Rastoder. Stečajna upraviteljica je glede Rastoderjevega predloga pojasnila, da je pobot v zakonu o izvršbi dovoljen, v insolvenčnem zakonu pa ne. Če ločitveni upnik ne poda soglasja k nadaljnjim prodajam oz. k novi prodaji ceni, lahko pride do postopka prenosa nepremičnin na ločitvenega upnika. Če bo ta rekel, da ne poda soglasja k prodaji, se po navedbah Klampferjeve naredi načrt delitve stečajne mase. To pomeni, da je dolžan ločitveni upnik poravnati vse stroške stečajnega postopka, s sklepom o izročitvi nepremičnin pa sodišče nepremečnino izroči upniku.

Kot je pojasnila stečajna upraviteljica, so nepremičnine varovane in v dobrem stanju, razen varovanja pa drugih drugih stroškov ni. Nepremičnina se vzdržuje in ohranja svojo vrednost, je dejala in dodala, da doslej ogledov nepremičnine ni bilo.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani maja z družbo Rastoder sklenila pogodbo o prodaji svežnja 84 milijonov evrov terjatev do Grepa, pogodba pa predvideva tudi izpolnitev določenih pogodbenih obveznosti. S kolikšnim popustom je Rastoder dobil terjatve, ni znano. Še pred tem je Rastoder od Gorenjske banke, SID banke in nekaterih drugih komercialnih bank odkupil okoli 30 odstotkov vseh terjatev do Grepa.