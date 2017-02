Stopili skupaj: za mariborskega humanitarca že našli stanovanje

MARIBOR – Mariborski humanitarec Rok Černic, ki je v preteklosti s humanitarno prodajo dresov pomagal že mnogim pomoči potrebnim Slovencem, se je sam znašel v stiski. Zaradi očetovih dolgov se bosta morala z materjo v roku enega meseca izseliti iz stanovanja, v katerem živita. Rok je novico objavil na spletu in prav neverjetno je, na kakšen odziv je naletela. Očitno je res, da se dobro z dobrim vrača.

Pomagal drugim, zdaj sam prosi za pomoč

Rok je zapisal, da so stanovanje prodali v petek »za drobiž«, vse, kar mu je ostalo, pa so dresi in zbirke. Širši javnosti je bolj poznan postal, ko se je lotil zbiranja sredstev za 7-letno Lano, deklico, ki se je odpravila na operacijo nog v ZDA. A to še zdaleč ni bil edini primer, ko je Rok pokazal svojo dobrodelnost.

Zdaj ko se je znašel v težavah sam, so mu mnogi ponudili roko in pomoč. Zdaj Roka najbolj skrbi za mamo, ki bo kmalu ostala brez službe.

Novica o Rokovi stiski je segla tudi čez lužo, kamor se je odpravila družina male Lane, ki ji je Rok tako zelo pomagal. »Ravno danes sem kontaktiral z nekaj osebami v Mariboru, ali kdo natančneje ve, kaj se točno dogaja in ali je Rok že s kom govoril. V bistvu Rok še ni omenil, da potrebuje stanovanje ali kar koli. Takoj ko bo sporočil, kaj potrebuje, bomo seveda naredili vse, da mu to priskrbimo. Saj se ve, da potrebuje stanovanje, to je logično, in mislim, da tudi župan Maribora ve za to. Tudi predsednik Slovenije ve za to in ni hudič, da mu ne bi pomagali,« je žalostno situacijo za slovenskenovice.si komentiral Lanin oče Marjan Beranič

Že našli stanovanje za Roka in mamo

Za pomoč Roku se je nemudoma angažiral Boris Krabonja iz humanitarnega društva UP-ornik in poskrbel, da Rok in njegova mama ne bosta na ulici.