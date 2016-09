Stopil pred mikrofone in »sesuval« Cerarjevo vlado

LJUBLJANA – »Naša poslanska skupina je pravkar vložila interpelacijo o delu vlade. Gre za parlaamentarni inštrument, ki smo ga izbrali, ker po dveh letih mandata vlada ni predfstavila neke realne ocene svojega dela, glede na tisto, kar je vlada obljubljala na začetku mandata in glede na to, kar je bilo narejeno po dveh letih. Opazarjam na to, da smo vložili zahtevo za razpravo o delu vlade, nismo vložili konstruktivne nezaupnice ker je bilo nekaj, bom rekel napačnih interperetacij tega, ker sta to dva ločena instrumenta. Po razpravi se bo poslanska skupina odločila, tudi glede na odgovore vlade, kakšne sklepe v zvezi z oceno dela vlade, ki jo lahko predlagamo v skladu s poslovnikom, bomo potem tudi predlagali.« Tako je danes pred zbranimi novinarji povedal poslanec in prvi mož stranke SDS Janez Janša.

Mi si po dveh letih, ko je, tako Janša, več kot približno jasno, kam je ta krmar zapeljal ladjo slovenskega razvoja, želimo, da se opravi resna razprava, ki jo pred volitvami ni bilo.

»Interpelacija ima 46 strani, bila je vložene pred nekaj minutami. Vložena je zoper vlado zoper kršitve ustave in zakonov, tudi deloma evropskih normativov, zaradi pretežnega neizpolnjevanja zavez iz lastne koalcijske pogodbe, zaradi slabega upravljanja z državnim premoženjem in državio nasploh, tudi zaradi razvojnega zaostanka, ki ga država nabira s primerljivimi državami, tudi članicami,« pravi Janša. Pričakujejo, da bo vlada na to odgovorila in na podlagi njihove ocene sledila vsebinska razpravo.

»V dveh letih mandata je veliki večini jasno, da imamo v tem mandatu vlado, za katero bi lahko rekli, da je vlada državne administracije, da sta za delovanje te vlade značilna birokratizacija in centralizem, da gre v kvalitetnem smislu za verjetno najšibkejšo vlado doslej, ki je lahek plen ne samo botrov, ki so to vlado omogočili, ampak tudi različnih lobijev oziroma interesnih skupin in občasno bruseljske birokracije. Skratka je vlada brez jasne hrbtenice, ki tudi tisto, kar si je smaa zadala v koalicijski pogodbi, težko reče, da ne jemlje resno... Pravzaprav večina sploh ne razume, kaj tiste besede, ki so zapisane v koalicijski pogodbi pomenijo v smislu rezultatov, kaj bi bilo dejansko potrebno narediti.«