Stop Kemisu

Inšpekcija je Kemisu zaradi kršitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi ter okolja, odredila prenehanje obratovanja naprave, razen v delu sanacije območja naprave. Z ustno odločbo je to, kot je znano, odredila v petek, 26. maja, uradno pa so to danes potrdili na ministrstvu za okolje.



Ne sme zbirati ali predelovati odpadkov

Kemis lahko trenutno še vedno nastopa kot prijavitelj odpadkov za pošiljanje odpadkov prek meje, vendar ne sme odpadkov zbirati in vršiti obdelave, razen v delu, ki se nanaša na sanacijo po nesreči.

Kdo je pristojen za selitev Kemisa?

Vrhniški svetniki pa so na maratonski seji v torek odločili, da se mora Kemis preseliti na drugo lokacijo, ki bo ustrezala okoljskim in varnostnim pogojem.