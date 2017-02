Stoletnica Julijana  vedno zdrava in vesela

POLZELA – Vsa dobrovoljna in ožarjena od sreče je Julijana Zabovnik slavila svoj stoti rojstni dan. Nazdravili smo ji v polzelskem domu upokojencev, kjer je praznovala v družbi sina Božidarja, snahe Helene in drugih sorodnikov pa seveda sostanovalcev in domskega osebja. Prejemala je čestitke z rožnimi aranžmaji, še posebno pa je bila vzhičena ob pogledu na veliko torto, ki sta ji jo na servirnem vozičku pripeljali namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe Katarina Cijan in socialna delavka Jerneja Herlah. Voščila sokrajanov iz Zabukovice sta ji predali Frida Kuder in predsednica KO RK Griže Cvetka Grm.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.