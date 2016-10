Stoletne vode so postale dveletne

Škornji, čelade, vrvi, reševalni jopiči in še marsikaj spada med opremo, ki jo naši prostovoljni gasilci nujno potrebujejo takrat, ko morajo na intervencijo, ki je tako ali drugače povezana z vodo. Med temi so seveda tudi poplave. »Te pa že zdavnaj niso več stoletne, temveč kar dveletne,« pravi predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Laško Bojan Špiler, ki se je v družbi še desetih predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev iz Celjskega in Posavja udeležil prve svečane predaje donacije v veliki dobrodelni akciji Za življenja gre, ki poteka v sklopu trgovske družbe Tuš. Tuš je namreč združil tako dobavitelje kot kupce, ki od septembra z izbiro označenih izdelkov v trgovinah Tuš sodelujejo pri zbiranju denarja za nakup opreme, ki jo gasilci nujno potrebujejo pri svojem delu. Akcija pa je že dosegla prvi mejnik in tako so donacijo prejela društva PGD Slovenske Konjice, Laško, Celje, Gaberje, Dobra, Zreče, Kostanjevica na Krki, Prekopa, Pirošica, Krška vas in Sevnica. Gasilci z omenjenih območij se namreč najpogosteje srečujejo z reševanjem na vodi in iz nje, zato jim bo dodatna oprema prišla še kako prav. »Pri nas je v zadnjem času pogosto tudi onesnaženje Dravinje, čemur neredko sledi pogin rib, zato so naše pristojne službe to že vzele pod drobnogled. Sicer je požarov iz leta v leto manj, ker so ljudje bolj ozaveščeni in tudi bolj skrbijo za lastno zaščito,« pa je ob predaji donacije dejal Jurček Tomažič, namestnik predsednika in podpoveljnik PGD Slovenske Konjice. Da je vesel in ponosen, ker je v Celju podjetje, ki je priskočilo na pomoč vsem gasilcem, da bodo lažje kupili vso potrebno opremo, ki jo v najtežjih okoliščinah še kako potrebujejo, pa je v Celju poudaril tudi Janez Senica, poveljnik Gasilske zveze Celje. Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, je še spomnil, da bi gasilci pričakovali, da jim bo kdo, ker vse počnejo prostovoljno, podaril vsaj opremo in tehniko, da lahko uspešno pomagajo. »Ponekod je za to dobro poskrbljeno, spet drugod morajo gasilci sami zbrati vsaj polovico denarja za opremo. Zato sem hvaležen podjetju Tuš, da so se domislili te akcije. Prepričan sem tudi, da bo vsa oprema šla v prave roke. Kdo bo dobil kaj, pa je določila posebna komisija, skupaj z regijskimi poveljniki,« je razložil Petek odločitev, kako so opremo razdelili po posameznih društvih. »Gasilci s svojim delovanjem ponazarjajo nesebično pomoč in solidarnost in to v Tušu izjemno cenimo. Tokrat je bilo naše prizadevanje usmerjeno v celjsko in posavsko regijo, do konca novembra pa bomo opremili še več prostovoljnih gasilskih društev, saj se akcija nadaljuje do konca novembra,« pa je ob predaji donacije dejal Gregor Štampohar, poslovni direktor Skupine Tuš.