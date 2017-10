Stoletje zgodb iz frizerstva Kreutz

SEVNICA – Ob lanskih dnevih evropske kulturne dediščine konec septembra so v Knjižnici Sevnica v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine in njihove enote iz Celja ter občino Sevnica pripravili okroglo mizo z naslovom Dediščina sevniškega obrtništva 20. stoletja – Brivsko-frizerski salon Kreutz. Na okrogli mizi je sodelovala tudi Dragica Zupanc, lastnica frizerskega salona Kreutz. Zupančeva je bila široko prepoznavna brivka, lasuljarka in frizerka iz znane sevniške obrtne družine Kreutz. Takrat še čila in hudomušna 85-letna gospa je večer v sevniški knjižnici s svojimi spomini o družinskem delu v brivsko-frizerskem salonu na Glavnem trgu 17 v Sevnici naredila še posebno zanimiv, vesel in prijazen.

Žal je gospa Dragica letos umrla, ostal pa je salon, prav tak, kakršen je desetletja ženskam in moškim ponujal storitve in še kaj več, predvsem pa veliko prijaznosti in strokovnega frizerskega znanja.

Šele leta 1937 je mojster Kreutz odprl vrata svojega salona tudi ženskam.

Muzejska svetnica, etnologinja dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice, je ob tem zapisala: »Ugasnilo je življenje lastnice brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici Dragice Zupanc, rojene Kreutz. V salonu, ki je od začetka 20. do konca prvega desetletja 21. stoletja lepšal neznano veliko sevniških in mnogo drugih ženskih, moških in otroških glav, so utihnile stoletne zgodbe iz brivsko-frizerskih časov. Na izjemno poučen, veder in hudomušen način jih je znala pripovedovati gospa Dragica. Z njimi je znatno obogatila kulturno dediščino iz vsakdanjega in prazničnega ter obrtniškega življenja v Sevnici. Spoštovanje družinskega vodila Kreutzovih, da 'bodi vsako delo precizno narejeno, z največjo vnemo in eleganco', je gospo Dragico izoblikovalo v izjemno mojstrico, kot človeka pa v nesebično, prijazno in velikodušno sogovornico o starih časih in veščinah.«

Brivsko-frizerski salon Kreutz je bil prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900 odprl Dragičin oče Dragutin Kreutz iz Ljubljane. Neprekinjeno je deloval vse do leta 2003 oziroma 2009. V njem se je do danes ohranila prvotna notranja oprema in oprema iz obdobja po letu 1970. Leta 2013 je bil razglašen za spomenik lokalnega pomena z namenom trajne ohranitve in predstavitve spomenika kulturne dediščine v danem okolju.

Frizerska kronika

»Kreutzovi so imeli leta 1900 prvi frizerski salon v Sevnici na naslovu Sevnica ob Savi št. 5 (zdaj Glavni trg 17),« pravi dr. Počkarjeva. »Ustanovil ga je Dragutin Karl Kreutz (rojen 1874.), ki je leta 1900 prišel z ženo Karolino, rojeno Janša (1874.), iz Ljubljane v Sevnico in odprl brivsko-frizerski salon, sprva le za moške. Leta 1923 je obrt prevzel sin Rudolf Kreutz. Po njegovi smrti leta 1945 je družinsko obrt nadaljevala vse do leta 1970 žena Milka, ko jo je prevzela hči Dragica, rojena 24. oktobra 1931. Bila je tudi mojstrica ročnih del; frizerska mojstrica je postala leta 1953, ko ji je bilo 22 let. Brivsko-frizersko obrt Kreutz je vodila do leta 2002.«

Izjemna redkost in svojevrstno ohranjen spomin na začetke in razvoj brivsko-frizerske obrti rodbine Kreutz je kronika, ki jo je zapisala Dragica Zupanc leta 1988 v spomin na deda Dragutina Kreutza. Na ovitku je srebrni znak iz leta 1897, na katerem so vgravirani simboli frizerskega poklica. »Dobil ga je za svoje mojstrsko delo, zdaj pa naj bo novim generacijam kažipot pri njihovem ustvarjalnem delu,« je zapisala gospa Dragica. Kroniko je podarila Obrtnemu združenju mesta Sevnica, sekciji frizerjev: »Podarjam jo v spomin na začetnike naše obrti v tem mestu, moji sedanji generaciji v poduk, bodočim rodovom pa z željo, da bodo njihova imena sledila imenom veteranov in bila v čast našemu poklicu. V kroniki sem po kratkem opisu svetovne zgodovine frizerstva napisala vse o frizerjih v Sevnici od leta 1900 do danes. Vpisala sem imena vseh brivsko-frizerskih mojstrov od začetnika naše obrti v kraju samem.«