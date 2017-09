Sto žensk na vrhu Triglava obsijalo sonce

BLED – Okoli 15. ure je vrh slovenskega očaka odbila ura, ko so prve dame že 51. pohoda Slovenskih novic 100 žensk na Triglav stopile k Aljaževemu stolpu in od sreče zavriskale v dolino. Ene bolj, druge manj zadihane niso hotele priznati, da so utrujene, čeprav očaka nikoli ni za podcenjevati.

Naša karavana je včeraj zjutraj ob 5.30 krenila z Rudnega polja proti vrhu Triglava. Pot je pohodnice v spremstvu izkušenih gornikov vodila mimo Vodnikovega doma in doma Planika.

Okoli druge ure popoldne smo po telefonu slišali globoke vzdihe: "Počakaj, da tudi jaz pridem mimo skale..." V ozadju pa skupina ženskih glasov, ki so sopihale proti vrhu. Po približno devetih urah in pol se je naš poročevalec javil z veselo novico, da so prispeli, da je bila pot zahtevna zaradi megle, da pa jih je na vrhu za ves trud nagradilo sonce.

Povejmo, da je idejni oče pohoda žensk na Triglav vrhunski alpinist Ante Mahkota. Od leta 1966 se veriga ženskih stotnij ni prekinila, vse do včeraj, ko so naše najvišje ozemlje okoli Aljaževega stolpa zasedle ženske in je tistih nekaj moških, hoteli ali ne, ostalo kar lepo tiho.

Več o tradicionalnem pohodu in naših pohodnicah preberite v ponedeljkovih Slovenskih novicah.