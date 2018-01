Sto gasilcev iskalo štiri Kekčeve bike

MARKOVCI – Družina Kekčevih iz Nove vasi pri Markovcih na Ptujskem se z vzgojo bikov ukvarja že leta. Pred dobrima dvema tednoma so jim iz kmetijske zadruge pripeljali nov rod za nadaljnjo vzrejo. V soboto so jih nameravali premestiti v drug hlev, a so štirje pri tem predrli ograjo in pobegnili na dvorišče. Čeprav so se Kekčevi menda takoj odzvali in poskušali četverico pobeglih bikov ujeti, jim to nikakor ni uspelo. Anton Kekec je na pomoč poklical svojega sina Andreja, ki je podpoveljnik v domačem gasilskem društvu PGD Nova vas pri Markovcih. Začela se je obsežna akcija, v kateri pa je gasilcem uspelo ujeti le eno pobeglo žival.

