Stiska na Partizanski: dveletnik je nehal dihati

SLOVENJ GRADEC – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi stiski, do katere je nekaj po poldnevu prišlo v Slovenj Gradcu, in srečnem izidu.

Ob 12.24 je na Partizanski poti dveletni otrok prenehal dihati.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči in gasilci PGD Radlje ob Dravi, ki so bili zaradi vaje po naključju v bližini dogodka.

Otrok je preživel.