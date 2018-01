Štirje milijoni za promenado slavnih v Postojnski jami

POSTOJNA – Aprila bo minilo 200 let, odkar je pomožni svetilničar Luka Čeč preplezal steno v Veliki dvorani v vzhodnem delu Postojnske jame in ob novem odkritju vzkliknil: »Tu je nov svet, tu je paradiž!« Ta dan odkritja globljih delov jame, to je bilo 14. aprila 1818, štejejo za začetek organiziranega turizma na območju Postojne.

Kot prvi obiskovalec Postojnske jame se je v knjigo že 17. avgusta 1819 vpisal avstrijski prestolonaslednik Ferdinand. Od takrat jo je obiskalo več kot 38 milijonov ljudi. Znamenita Postojnska jama je znana že dolga stoletja. V pradavnini so bili njeni vhodni deli pribežališče ljudem, pozneje so prve dostopne dvorane radi obiskovali. Tod najdemo podpise popotnikov že iz 13. stoletja, najstarejši je iz leta 1213. Prve opise, objavljene v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689, ki so še močno fantastični, nam je zapustil Janez Vajkard Valvasor. Postojnska jama se mu zdi največja in najdaljša, hkrati pa meni, da je med vsemi, kar jih je videl, najbolj strahotna.

