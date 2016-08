Štiri najlepše slovenske poti

Minilo je že več kot 40 let, odkar so se po naši deželi začele risati prve gozdne učne poti, slediti pa so jim začele še drugačne tematske. Skupna točka: pobeg v objem narave, kjer si s prebiranjem tabel o živalskih, rastlinskih ali geoloških zanimivostih ter kulturno-etnoloških znamenitostih napolnimo malho znanja. V Sloveniji lahko izbiramo med več kot 100 potmi, poglejmo, katere so si prislužile lento naj poti po mnenju strokovne žirije in širše javnosti.



1. Solčavska panoramska cesta: končate tam, kjer ste začeli. V vasici Solčava, vmes pa na 37 kilometrov dolgi poti – z avtomobilom, motorjem, kolesom ali peš – vsrkavate bisere naravne in kulturne dediščine Solčavskega z Logarsko dolino. Na eno od najbolj dih jemajočih tematskih poti pri nas, ki so jo odprli lani in je že osvojila lento za naj pot, lahko vstopate iz štirih smeri: iz Solčave, Logarske doline, Zgornjega Slemena s koroške strani in z mednarodnega mejnega prehoda Pavličevo sedlo iz Avstrije. Osrednji del vas na 21 kilometrih popelje mimo 12 postojank (na celotni poti jih je skupno 20), lahko pa jo podaljšate še za osem kilometrov do Matkovega kota. Ali pa si razkrijete še dodatnih šest kilometrov do Bukovnika s podaljškom do planine v Grohotu. In, ne pozabite, oči imejte široko odprte, saj boste morda naleteli na zmaja Lintverja ali pastirčka Krištofa.



2. Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot: dolga ni niti tri kilometre, pa vendar je na tem kratkem odseku tako gosta koncentracija ljudskega verovanja in vaških muzejev, da se na njej lahko zadržite ure in ure. Pot začnete pri Ivanovem izviru na Šafarskem, si polnite baterije pri številnih zdravilnih energijskih točkah, pri prazgodovinski naselbini Gradišče pokukate v življenje, kakršno je bilo pred več kot 5500 leti, z razgledom na najvišji slap v Pomurju pa se mimo potočnega mlina podate do izliva reke Ščavnice v Muro na Gibini.



3. Pot skozi Zalo: ni vam treba vzeti v roke povesti V Zali, da bi začutili skrivnost gozdov in narave, o katerih je pisal Ivan Tavčar. Lahko se zgolj podate na krožno 11-kilometrsko tematsko pot, ki se skoraj v celoti vije skozi istoimenski gozd, vse do vrha Zala; morda kar začenši v dolini Brebovščice, v filmski Dolini miru. Namesto rdeče-belim markacijam sledite rumenim označbam, ki kažejo pot. Ali pa, če se odločite za izlet z najmlajšimi, stopicajte po 3,5 kilometra dolgi poti rumenih medvedovih tačk, ki je zaživela konec letošnje pomladi ter je obogatena s sedmimi tematskimi igrami, katerih rdeča nit sta gozdna pedagogika in čutno zaznavanje.



4. Zdravilni park Sveta Trojica: Ljudje so že od nekdaj radi zahajali med mehke griče Slovenskih goric, mnogi predvsem do tamkajšnje cerkve Svete trojice. Tam je nastalo pomembno romarsko središče, danes pa si lahko očistimo telo in dušo še malce drugače. Pred dvema letoma je namreč zaživel zdravilni park, med krožno trikilometrsko potjo okoli Trojiškega jezera in v okolici cerkve pa je posejanih več kot 50 energetskih točk, od tega je 20 označenih in opremljenih s klopmi.