Štefan kuril v domači peči in se zažgal

BREŽICE – »Policist mi je povedal, da je bilo s Štefanom tako hudo, da so ga morali odpeljati v Ljubljano. Pa saj so tam strokovnjaki in upam, da bo z njim vse v redu. A nimam niti telefona več, da bi poklical v Ljubljano. So mi ga odklopili, ker niso bili poravnani računi,« je tiho dejal Franjo Močilar iz Župelevca, naselja v občini Brežice, ko ga vprašamo, kako je z bratom, ki je pred ognjenimi zublji poskušal rešiti svoj dom. »V soboto popoldne sem belil. Stal sem na stolu in barval strop, ko je skozi hodnik pritekel Štefan in kričal, naj mu pomagam, ker gori. Bil je bos, to sem takoj opazil, v obraz pa ga nisem videl, ker je bilo precej temno. Hitro sem zlezel s stola in zunaj vzel dve vedri. Zajel sem vodo iz posode, kamor se steka kapnica. Soba je bila vsa v ognju, sta pa prva na pomoč pri gašenju prišla soseda, ki sta videla oblak dima, ki se je naredil nad hišo. V tistem je še enkrat v stanovanje stekel Štefan, pa sem mu rekel, naj ne hodi noter.Hitri, pravzaprav zelo hitri so bili tudi gasilci. V nekaj minutah so bili tu, najprej so prišli domači gasilci iz Župelevca, potem še iz Bukoška, Rakovca, Kapel in z Bizeljskega. In potem so tu dežurali še kakšnih pet ur. Res vsem iz srca hvala. Kaj če bi zagorelo še kaj več,« ni mogel skriti hvaležnosti Franjo, ki je v bratovem stanovanju že za silo pospravil posledice požara. Njuna hiša je velika, pravzaprav gre za hišo dvojček, ki imata vsak svoj vhod, a sta domova povezana. Brata sta jo gradila za dve družini, pravzaprav je prostora dovolj za štiri družine, a sta oba ostala samska.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«