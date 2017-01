Štefan dal 300 litrov sladkega

Letošnja mila zima je vinogradnikom skoraj prekrižala vse načrte. Medtem ko so v vinorodnih okoliših Slovenskih goric, Haloz, Prlekije in Prekmurja odpadle vse predikatne, pozne, ledene in podobne trgatve, se na srečo to ni zgodilo s Štefanovo trgatvijo. Zanjo je značilno, da poteka na dvorišču znane prekmurske gostilne Lovenjak v Polani pri Murski Soboti, in sicer pod taktirko uglednega prekmurskega podjetnika Štefana Pavlinjeka, letošnjega naj obrtnika Slovenije in vinskega viteza in konzula Pomurskega omizja Slovenskega reda vinskih vitezov.



Ob že več kot 150 let stari gostilni, ki so jo Pavlinjakovi pred nekaj leti prevzeli od takratnih lastnikov, namreč raste več kot sto let stara trta francoskega izvora gamay, ki daje lepo senco celotnemu vrtu na gostilniškem dvorišču ter bližnjem parkirišču. Letošnjo, že 10. trgatev, so zaznamovale za ta letni čas kar visoke temperature, udeležili so se je trgači iz vse Slovenije in tujine.



Potem ko so potrgali grozdje in stisnili dobrih 300 litrov sladkega gamayja, ki je meril okoli 100 okelsov, so se vsi prepustili veselemu druženju, kjer so prisotne razvajali domači gostinci. Med drugim so poskusili nekaj minulih letnikov Štefanovega vina gamay in ga družno pohvalili. Kapljica je po splošni ugotovitvi odlična in vitez Štefan jo bo v naslednjih tednih in mesecih odlično došolal, tako da bo Štefanov gamay 2016 gotovo našel samo izbrano družbo in prave poznavalce vrhunskih vin. Posebej kaže omeniti, da so se izkazali tudi Lovenjakovi kuharji s chefom Jožetom Činčem - Pepijem na čelu, ki so letos francoskemu vinu in hišnemu Aninemu vinu ponudili same nadstandardne specialitete, a tudi krompir, pečen na žerjavici, bifteke, odojke, teletino in jagnjetino ter mnoge domače dobrote, manjkalo ni niti jedi z žara.