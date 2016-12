Ste za prestiž? Novoletna večerja na Obali več kot 200 evrov

PORTOROŽ, KOPER, IZOLA – Če radi dobro in drago jeste, potem se za novo leto odpravite na Primorsko, kjer vsa bodo v slovenskih obalnih hotelih razvajali kot kralje. Lepo vreme in visoke temperature ter številni dogodki so tudi za novoletne praznike v slovensko Istro privabili številne turiste. Hoteli bodo za Silvestrovo skoraj polno zasedeni, pestra je tudi ponudba silvestrskih večerij.

Cene zanje se začnejo pri 50 evrih, za silvestrski meni v hotelu Kempinski Palace Portorož pa bo treba odšteti kar 225 evrov.

Hoteli v piranski občini so bili do 75-odstotno zasedeni, do novega leta pa se bo obisk še stopnjeval, so pojasnili v Turističnem združenju Portorož. Tako pričakujejo v povprečju od 90- do 100-odstotno zasedenost.

Med 24. in 29. decembrom so sicer našteli 19.300 hotelskih prenočitev oziroma štiri odstotke več kot v istem obdobju lani. Med gosti prevladujejo tujci, ki so ustvarili skoraj dve tretjini vseh nočitev. Med njimi je največ Italijanov, Avstrijcev in Nemcev.