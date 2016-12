Ste videli napoved? Tako bo vreme na silvestrovo

LJUBLJANA – Kakšne načrte imate za najdaljšo noč v letu? Če imate namen silvestrovati na prostem, imamo za vas nasvet: toplo se oblecite, saj bo noč mrzla in jasna. Vremenska slika kaže, da bodo v noči na nedeljo temperature upadle tudi do devet stopinj pod ledišče. Zadnji dan letošnjega leta bo sicer sončen in jasen, dnevne temperature naj bi se na Primorskem dvignile tudi do 10 stopinj Celzija.

Sobota bo idealen za skok v hribe, saj bo zaradi temperaturne inverzije v više ležečih krajih topleje kot v nižinah. Novoletni dan bo postregel z lepim vremenom, saj bo v nedeljo večinoma jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Dokaj mrzlo bo, le v višjih legah bo postopno spet topleje.