Ste videli, kako se Američan norčuje iz slovenskega poslanca?

LJUBLJANA – Nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph A. Mussomeli se javno na facebooku posmehuje bivšemu ministrstru za obambo in poslancu SD Janku Vebru in tako tolaži direktorico slovenske izpostave AmCham Ajšo Vodnik. »Če je Janko jezen, potem počneš vse prav,« je komentiral njeno objavo in si prislužil kar nekaj všečkov.

In kaj je zapisal Veber, da je tako ujezil Vodnikovo, posmehuje pa se mu celo Mussomeli? 29. oktobra je objavil tale zapis: »Član Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji – AmCham in vodja t. i. 'odbora za javna naročila AmCham' je tudi odvetnik Aleš Avbreht, ki je vidni član SMC in njihov kandidat za župana Ljubljane. Od Elesa, ki je v stoodstotni lasti države in ga upravlja SDH, je Aleš Avbreht v času mandata dr. Mira Cerarja prejel 36.221 evrov svetovalnih honorarjev.« Priložil je fotografijo Mira Cerarja in Avbrehta, ki se rokujeta.

»Veber deluje populistično, ceneno in nerazvojno«

Vodnikova se je odzvala na njegovo objavo in zapisala, da dogajanja ne more samo opazovati: »Zelo sem ponosna na AmCham Slovenija in na naše člane, ker nas je vedno več, ki delimo skupne vrednote, predvsem pa optimizem in verjamemo v Slovenijo. Vse o tem, kdo so naši člani in kaj delamo, je razvidno na http://www.amcham.si/ Zato ne razumem, zakaj, gospod Janko Veber, poskušate ustvarjati vtis, da obstajajo škodljive povezave. Kot rečeno, zdaj še javno, z veseljem vam in vsem zainteresiranim predstavim naše delovanje. Predlagajte, kdaj in kje ... Pa lep dan,« je na facebooku zapisala Ajša Vodnik, direktorica slovenskega AmChama.

S svojimi izjavami pa je Veber šokiral tudi Žiga Vavpotiča, o katerem se je veliko pisalo leta 2014 v povezavi z menjavo Cerarjeve vlade in ga povezovalo s tehnično vlado Marka Voljča. Ta je zapisal, da je ob prebiranju njegovega profila celo pomisli, da mu je kdo vdrl vanj. »Deluje prestrašeno, napadalno, boji se vseh, ki kaj zaslužijo oz. delajo posel. Ne razumem. Razumem, da ga jezijo kakšne povezave, ampak ta pristop, ki ste ga ubrali, gospod Veber, deluje populistično, ceneno in nerazvojno. S tem hujskate ljudi in ustvarjate popolno napačno klimo. P. s.: še razkritje informacij: Ajšo cenim v svojem krogu prijateljev, Amcham pa kot eno bolj uspešnih organizacij. Če bi vsi delali toliko dobrega kot Amcham in Ajša, bi bilo Sloveniji res dobro in bi danes imeli sladke probleme ...«