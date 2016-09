Ste vedeli, kako nizke plače imajo pomočnice vzgojiteljic?

LJUBLJANA – Pred vlado bo danes potekal protestni shod pomočnic vzgojiteljic, ki že nekaj časa opozarjajo na prenizko vrednotenje svojega dela. Shod se bo začel ob 14. uri, na njem pa bodo zahtevale takojšnja pogajanja in dogovor o zvišanju plač. Za nemoteno varstvo otrok naj bi bilo poskrbljeno.

Prenizko vrednotenje dela

Protest skupaj pripravljata Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir). Shoda, ki naj bi trajal dobro uro, naj bi se po napovedih udeležile pomočnice vzgojiteljic iz vse Slovenije. Števila udeleženk glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj na torkovi novinarski konferenci ni želel napovedovati, izrazil pa je prepričanje, da bo udeležba pokazala nezadovoljstvo, ki se je nabralo v tem delu javnega sektorja.

Osnovni plačni razred pomočnice vzgojiteljice je trenutno 19., kar je okoli 650 evrov, pri tem pa lahko napredujejo le za 10 plačnih razredov. Čeprav po zakonu sodijo med strokovne delavke v vrtcu, ne morejo napredovati v nazive.

Dvig za dva razreda

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so do zdaj že izrazili pripravljenost, da uredijo status pomočnic vzgojiteljic. Tako naj bi predlagali zvišanje plač pomočnic vzgojiteljic za dva plačna razreda, kar je Štrukelj v torek označil kot dobro osnovo za pogajanja. Kljub shodu naj bi delo v vrtcih danes potekalo nemoteno.