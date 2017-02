Ste slišali, koliko snega bo zapadlo in kje ga bo največ?

LJUBLJANA – Danes se bodo temperature povzpele najvišje v vzhodni Sloveniji. Tam bodo po napovedih prognostikov izmerili do 14 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, le da bo živo srebro v vzhodni Sloveniji kazalo še dve stopinji več. V petek pa se nam obeta preobrat.

Meja sneženja se bo v noči s petka na soboto spustila predvidoma do nižin. Dežurna prognostičarka pri Agenciji RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik napoveduje, da v nižinah utegne zapasti kakšen centimeter snega, še kakšen več v severni Sloveniji in v višjih legah. Pri tem izpostavlja, da ga bo največ na Kočevskem, kjer naj bi ga zapadlo tudi do 10 centimetrov. A sneg bo verjetno precej hitro skopnel, saj bodo v soboto termometri kazali blizu 10 stopinj nad ničlo. To pa bo zelo verjetno usodno za občutljivo snežno podlago.