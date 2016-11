Ste slišali, kakšno vreme nas čaka?

LJUBLJANA – Zima je tu. Pa čeprav se po temperaturah ne moremo čisto odločiti, ali je to res. V prejšnjih nekaj jutrih je mraz dobro pritisnil, a kmalu ne bo več tako. Dežurna prognostičarka pri Agenciji RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik nam je povedala, da bo danes in jutri suho, začel pa bo pihati še jugozahodni veter: »Jutranje temperature bodo nad ničlo, čez dan do 14 stopinj. Sploh na vzhodu bo najtoplejše. V petek nas čaka nova pošiljka dežja. Sprva v zahodni Sloveniji, sredi dneva pa se bo razširil še na vzhodno polovico.«

Sobota bo deževna, sledi pa ji suho vreme. Že od petka bomo imeli jutranje temperature okoli 5 stopinj, čez dan pa se bodo povzpele tudi do 15 stopinj. S takšnimi temperaturami bomo vstopili tudi v nov teden.

Vse snežne zanesenjake pa moramo razočarati: meja sneženja je na 2000 metrih, tako da lahko pričakujete, da bo belo odejo v nižjih legah pobralo ...