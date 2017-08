Ste slišali, kaj se je zgodilo na letališču v Sloveniji? Pilotu kapo dol

PORTOROŽ – Na letališču Portorož so v začetku avgusta zabeležili letalsko nesrečo. Eno od manjših letal, ki je priletelo z Brača, je imelo težave s pristajalnim podvozjem. To se namreč ni zaklenilo.

Na usodni 8. avgust ob 11.11 se je tako pilot odločil pristati kar na trupu, poroča portal Sierra5. Tik pred dotikom je ugasnil motor in zdrsel po asfaltni podlagi. Na pomoč so takoj priskočile ustrezne službe in s hlajenjem zmanjšale možnost nastanka požara.

Na letalu naj bi nastala manjša materialna škoda, medtem ko sta jo pilot in potnik odnesla brez poškodb. Pilotu kapo dol!