Ste slišali kaj je naredil voznik v predoru Šentvid? Šokirani boste

ŠENTVID – V predoru Šentvid je voznik vozil vzvratno, zaradi česar je bil predor proti Ljubljani za nekaj časa zaprt. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Zdaj je predor znova odprt.

Sicer je Dars za varno vožnjo skozi predor izdal zgibanko, v kateri izrecno piše, da je v predoru prepovedano obračati vozilo, voziti vzvratno in ustavljati. V primeru izrednega dogodka v predoru je treba dosledno upoštevati navodila in opozorila upravljavca predora, sporočena prek radijskih frekvenc Vala 202 in spremenljive prometno informativne signalizacije v predoru.

Predori so z vidika dodatne varnosti udeležencev v prometu opremljeni z videokamerami in zvočniki, prek katerih uporabnike dodatno informirajo v primeru izrednega dogodka.