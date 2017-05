Ste registrirali moped? »Ne, predpis je neumen, raje tvegam kazen«

Če imate vaš moped izdelan pred letom 1993 ali pa iz tujine boste morali skladno z zakonom opraviti postopek identifikacije vozila in zanj pridobiti potrdilo o skladnosti, kar bo pogoj za registracijo vozila. Foto: Shutterstock

LJUBLJANA – Od 1. maja morajo tudi mopedi, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro, biti registrirani in zavarovani. Lastnikom mopedov sicer registracija in zavarovanje prinašata dodatne stroške. Za tehnični pregled morajo odšteti 17 evrov, za postopek registracije (vključno z registrsko tablico) pa 28 evrov. Zavarovanje glede na informativni izračun, brez bonusov in popustov, lastnike stane še 56 evrov.

Če pa imate vozilo izdelano pred letom 1993 ali pa iz tujine boste morali skladno z zakonom opraviti postopek identifikacije vozila in zanj pridobiti potrdilo o skladnosti, kar bo pogoj za registracijo vozila. Cena tega postopka je po podatkih ministrstva v povprečju 70 evrov. Vaš »klasičen Tomos« vas bo stal približno dodatnih 150 evrov.

Prav zato nas je v naši spletni anketi zanimalo ali ste namara sploh registrirali moped. Na vzorcu 295 glasov smo ugotovili, da vas je kar 56 odstotkov takih, ki ga ne boste, saj menite da je predpis neumen in raje tvegate kazen. Nadalje vas je 25 odstotkov, ki ste brez pomisleka rekli ne, 19 pa vas je takšnih, ki boste ravnali v skladu z zakonom o motornih vozilih.

Še to, v kolikor mopeda ne registrirate in ne zavarujete, vas lahko doleti kazen. 500 evrov znaša globa za lastnika mopeda, ki ne sklene obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti AO ter 500 evrov znaša globa za vožnjo z mopedom, ki ni registriran ali mu je registracija potekla pred več kot 30 dnevi.