Ste pripravljeni? Zapadlo bo do 40 centimetrov snega. Preverite, kje

LJUBLJANA – Prihaja sneg! Vremenoslovci napovedujejo da bo snežna odeja po petku do 40 centimetrov bolj debela. Največ ga bo zapadlo v jugozahodni Sloveniji in višjih legah. A še preden nas bodo razveselile bele snežinke, bo padal dež. Tega lahko pričakujete jutri do okoli poldneva, pravi dežurni prognostik pri Agenciji RS za okolje (Arso) Luka Ravnik, ki dodaja, da bodo precej neugodne razmere. Imeli bomo namreč veter, dež in nato v popoldanskem času še sneg, ki se bo po državi razširil s severa. Ob dežju, opozarja Ravnik, pričakujte v neprevetrenih in zatišnih legah poledico.

Ravnik pravi, da bo na štajerskem koncu in v osrednjem delu države zapadlo okoli 10 centimetrov, morda kje 15: »V pasu Notranjske do Gorenjske, pa tudi na Kočevskem pa lahko zapade več padavin in več snega, nekje med 20 in 40 centrimetrov. 40 bolj v višjih lege in bolj velja za gorenjski konec.«

Najkasneje bo začelo snežiti na jugu države, a utegnejo biti padavine izdatnejše.

Sicer pa bodo padavine ponehale v noči na soboto.