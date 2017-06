Ste pripravljeni? Prihaja vročinski val

LJUBLJANA – Po prvem delu tedna s padavinami se Sloveniji obeta stabilnejše vreme. Po krajši in manjši ohladitvi se bo spet tudi ogrelo.

Pri Agenciji RS za okolje (Arso) pravijo, da bo od četrtka dalje suho, tudi vikend bo lep. Živo srebro bo od sobote kazalo 30 stopinj in več, v ponedeljek in torek pa se lahko dvigne celo do 33 ali 34 stopinj Celzija. A do takrat je še daleč ...