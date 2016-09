Ste pripravljeni? Padavin še ni konec

LJUBLJANA – Po prehodu hladne fronte, ki je vsej državi prinesla nekaj dežja, se padavine zdaj pomikajo proti severovzhodu.

Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, ob morju tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, ob morju ter v vzhodnih krajih do 25 stopinj Celzija.

Vikend bo kisel

Tudi v nedeljo bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo že dopoldne krajevne padavine, delno plohe, ob morju tudi posamezne nevihte, drugod pa se bodo pojavljale predvsem sredi dneva in popoldne, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Čez dan bomo lahko izmerili do 23 stopinj.

V ponedeljek se bo rahel dež od severovzhoda razširil še v druge kraje, še malo se bo ohladilo. Proti večeru bodo padavine ponehale, vendar se jim tudi v torek še ne bomo povsem izognili.

