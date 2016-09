Ste pripravljeni na jesen? Že poslabšanje, ponekod rdeči alarm

LJUBLJANA – Po nenavadno vročem začetku septembra vremenoslovci že napovedujejo, da bo kmalu prišla jesen. Pri Agenciji RS za okolje (Arso) sporočajo, da bo že danes popoldne v zahodnih in osrednjih krajih postopno več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, drugod pa bo sončno.

Jutri bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih ter ponekod v osrednjih in južnih krajih bo občasno deževalo, v bližini morja bodo možne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 20 do 25, v vzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija.

Danes bo ponekod udarila tudi toča. Ob 16.30 je bil rdeči alarm za Goriško, Bovško, Savinjsko in Spodnje Posavje, oranžen za Gorenjsko, Koroško, Ljubljano z okolico, rumeni pa za Notranjsko.

Na spodni povezavi lahko spremljate pojav toče.

Kakšno pa je vreme pri vas?