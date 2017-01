Ste pripravljeni? Do srede še snega, veter bo gradil zamete

LJUBLJANA – Sneg, ki je zapadel v zadnjih dneh, je bil očitno šele uvod v belo zimsko pravljico. Tudi v naslednjih dneh lahko ponekod po Sloveniji pričakujemo sneženje, vremenske razmere pa bo otežila tudi burja, so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Ponoči in jutri bo tako pretežno oblačno, v zahodni Sloveniji padavin ne bo, drugod bo občasno snežilo, več padavin bo v južni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od –4 do –1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V sredo se bo delno zjasnilo, bolj oblačno bo predvsem v jugovzhodni Sloveniji.

Danes zvečer se bo burja krepila in v sunkih dosegala hitrosti od 100 do 120 km/h. Še nekoliko močnejšo pričakujemo v torek in sredo, ko bo v sunkih dosegala hitrost okoli 140 km/h.