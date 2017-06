Ste prejeli klic finančne uprave?

LJUBLJANA – »Na finančni upravi smo bili ponovno obveščeni o sumljivih klicih goljufov. Ti se zavezancem predstavljajo kot uslužbenci finančne uprave. Zavezance lažno seznanjajo o domnevnih preplačilih davkov, ki jim bodo, kot obljubljajo, vrnjeni, če bodo plačali 500 evrov gotovine. Seveda to ne drži.« To opozorilo so objavili na spletni strani Finančne uprave RS (Furs), od koder so tudi sporočili, da se sumljivi klici pojavljajo na območju Ljubljane.

Svetujejo, da naj bodo zavezanci previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami, tudi kadar se izdajajo za uradne osebe, in naj ne nasedajo lažnim obljubam: »Če prejmete opisani sumljivi klic, se lahko obrnete na najbližji finančni urad in o tem obvestite policijo.«